Подмосковье 25 ноября 2022, 14:29 Выставка редких женских журналов открылась в Горках Ленинских

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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» открылась выставка «И не трожь батрачек ныне!». На ней представили редкие женские журналы и вещи личной коллекции семьи Ульяновых.

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В экспозиции представили самую большую коллекцию редких журналов «Батрачка» и других периодических изданий. Многие экземпляры из личной библиотеки Ульяновых присылались на рецензирование Н.К. Крупской, которая с 1920 года была председателем Главполитпросвета при Народном комитете просвещения.

«Батрачка» выходила раз в месяц и распространялась через местные органы Всероссийского профессионального союза работников земли и леса. К 1928 году он стал самостоятельным изданием. Журнал отражал труд и роль женщин в обществе в то время. В библиотеку Ульяновых также вошли журналы «Делегатка», «Работница».

Выставка продлится до 25 февраля 2023 года.

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