Подмосковье 22 апреля 2024, 20:38 Выставка производителей Подмосковья прошла в ТЦ «Авиапарк» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Более 13,5 тысячи гостей побывали на выставке-ярмарке «Весна. 100% Подмосковье». Мероприятие прошло в торговом центре «Авиапарк» в Москве.

Выставку провели в рамках проекта «100% Подмосковье». Свою продукцию представили более 50 малых и средних компаний Московской области и самозанятых. В числе участников были представители других регионов Центрального федерального округа — компании из Москвы и Ярославской области.

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На мероприятии производители смогли не только предложить свою продукцию гостям, но и получить консультации на стенде центра «Мой Бизнес» Московской области.

Следующая выставка в рамках проекта «100% Подмосковье» состоится уже в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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