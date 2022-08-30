Выставка народных промыслов пройдет в Красногорске в сентябре

При поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья на территории «Архангельское Аутлет» пройдет масштабная выставка народно-художественных промыслов. Она будет называться «PRОмыслы про СМЫСЛЫ». В ее ходе пройдет переосмысление художественных промыслов и внедрение их в современность.

Всем гостям выставки обещают новый взгляд на вещи российских ремесленников. Представлять свою продукцию будут крупнейшие и самые известные предприятия НПХ в Подмосковье. Например, будут павлопосадские платки, федоскинская лаковая миниатюра, гжельский фарфор, жостовские подносы, посадская матрешка и множество других изделий.

«НХП — это уникальный культурный код, и основная задача выставки — продвижение туристской привлекательности региона через многовековые традиции народно-художественных промыслов региона, интеграция старинных ремесел в современность», — подчеркнули в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке можно будет не только ознакомиться с историей каждого отдельного промысла, но и купить те изделия, которые больше всего понравятся. Вход на мероприятие будет свободным. Выставка пройдет с 3 по 11 сентября.

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