Подмосковье 29 декабря 2023, 11:23 Выставка картин местных художников началась в Зарайске Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Выставка картин местных художников заработала в Доме Мачтета в Зарайске. В экспозиции представили свыше 270 работ.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости смогут увидеть картины 30 художников. Среди них Борис Елунин, Николай Филиппов, Виктор Вуколов, Светлана Лукичева и другие. По словам главы округа Виктора Петрущенко, галерею открыли благодаря фестивалю «Между прошлым и будущим», который прошел минувшей осенью.

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«В экспозиции представлено более 270 работ мастеров — зарайских талантов, среди которых именитые художники Владимир Пименов, Владимир Юркевич и многие другие. И то, что сегодня представлено зрителю — это лишь малая часть того, что в копилке каждого мастера. Уверен, посыл, заложенный в каждой работе, обязательно найдёт отклик у зрителей», — сказал он.

Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области Пресс-служба министерства культуры Московской области

Выставка будет работать до 27 января. Гости также смогут посетить мастер-классы, музыкальные и литературные вечера и встречи с художниками.

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