Подмосковье 02 апреля 2024, 13:12 Выставка картин братьев Маковских открылась в Серпухове Серпуховский историко-художественный музей

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Выставка картин Константина и Владимира Маковских продолжает работу в Серпуховском историко-художественном музее. Она будет открыта до 19 мая.

Экспозиция стала первым проектов, реализованным в новом пространстве учреждения — бывшем «Каретном сарае», который входит в ансабль усадьбы купцов Мараевых.

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Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке собрали работы художников всех циклов, представленные ведущими федеральными музеями страны. Экспозицию разделили на две части, которые представляют работы каждого из братьев, а центральный зал создает образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу».

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