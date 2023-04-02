Подмосковье 02 апреля 2023, 23:44 Выставка-ярмарка производителей игрушек открылась в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде открылась выставка-ярмарка производителей игрушек. Площадкой для нее стал первый этаж библиотеки имени Розанова. Свои работы представили полтора десятка мастеров.

Мероприятие организовало объединение «Игрушки наши», которое сформировалось в Сергиево-Посадском городском округе в начале марта этого года. В его состав вошли мастера из разных уголков муниципалитета.

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Выпускник Богородского художественно-промышленного училища Владимир Горохов прямо в холле библиотеки вырезал фигурки из дерева. По словам мастера, конечный результат зависит от настроения, с которым мастер подходит к работе.

«Если тебе радостно, то и игрушка наполняется этим настроением», — пояснил Горохов.

Мероприятие посетил депутат Госдумы Сергей Пахомов. По его мнению, игрушка уже давно стала одной из визитных карточек Сергиева Посада.

«Матрешка, деревянные богатыри, богородская игрушка — главное, что приходит в голову после россыпи церквей и храмов, Преподобного Сергия, исторических событий Смутного времени и Абрамцевских кружков писателей и художников. Кстати, в конце позапрошлого века игрушка наравне с другими товарами бойко продавалась в торговых рядах, расположенных у стен нашей лавры», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что небольшие выставки, похожие на проходящую в библиотеке Розанова, стоит делать чаще, расширяя географию на территорию всего муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что в области развивается порядка 11 направлений народных промыслов. Эта работа очень важна и находится в зоне внимания властей региона, подчеркнул он.