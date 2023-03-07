Подмосковье 07 марта 2023, 19:26 Выставка художника Владимира Суровцева открылась в военном госпитале в Красногорске

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Выставка народного художника РФ и действительного члена Российской академии художеств Владимира Суровцева открылась в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского Минобороны России в Красногорске. Экспозицию скульптур назвали «Родина».

Мероприятие организовали в рамках проекта «Армейский Культ-Просвет-Союз». Работы объединили темой служения родному Отечеству.

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Некоторые скульптуры весом до 1,5 тонны доставили к дверям госпиталя непосредственно к открытию выставки. Суровцев создал трехметровые статуи «Родина» и «Гвардеец-победитель» в соавторстве со скульптором и монументалистом Данилой Суровцевым, выпускником государственного академического художественного института имени Сурикова.

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Экспозицию организовал автор проекта «Армейский Культ-Просвет-Союз» Михаил Матросов.

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