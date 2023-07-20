Подмосковье 20 июля 2023, 13:46 Выставка художественных промыслов открылась в селе Абрамцево Сергиево-Посадского округа Музей-заповедник «Абрамцево»

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Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру» открылась в музее-заповеднике «Абрамцево» в городском округе Сергиев Посад, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Экспозицию посвятили проекту купеческой династии Мамонтовых по обучению детей художественным ремеслам и истории возникновения абрамцевских художественных промыслов.

Экскурсоводы начинают рассказ с событий конца XIX века, когда жена мецената Саввы Ивановича Мамонтова Елизавета и художник Елена Поленова открыли в селе столярную мастерскую. Гостившие в семье авторы создавали эскизы для будущих произведений, которые затем воплощали в жизнь мастера по резьбе.

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«Художники чувствовали необходимость поучаствовать в этом процессе. Обобщив богатейший опыт народного искусства, они дополнили его своим видением, своим вкусом, иногда полезным заимствованием из образцов других культур. Поэтому мы получили идеальный, чистейший, очень востребованный стиль», — отметила историк и краевед Наталья Малашина.

Кроме экспозиции, в музее-заповедника также проходят тематические экскурсии, лекции и мастер-классы. Выставка продлится до 24 сентября.

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