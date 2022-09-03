Подмосковье 03 сентября 2022, 22:13 Поделиться Telegram

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Viber Выставка акварели Константина Буйко состоялась в городском округе Лобня Открытие выставки акварели художника Буйко состоялось в галерее городского округа Лобня Pxhere.com

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В Художественной галерее городского округа Лобня состоялось открытие выставки акварели Константина Буйко.

Буйко трудится в галерее более 10 лет, с 2017 года является ее руководителем. В новую экспозицию под названием «Опера» вошли десятки акварельных работ. В них художник вложил много усердия, любви и вдохновения.

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Важным моментом церемонии открытия стало поздравление автора работ с новой творческой страницей. За заслуги перед городом Лобня и вклад в развитие Художественной галереи Константин Буйко был удостоен звания «Почетный работник культуры города Лобня».

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Изящная незнакомка с полотна Эдуарда Рихтера появилась на стене обычного дома в городском округе Балашиха. А создал ее художник из Аргентины Максимилиан Багнаско в рамках международного фестиваля «Культурный код». Благодаря фестивалю в Балашихи преобразятся около 75 домов.

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