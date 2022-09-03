Подмосковье 03 сентября 2022, 00:11 Поделиться Telegram

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Viber Художник из Аргентины нарисовал полотно на стене многоэтажки в городском округе Балашиха Художник Багнаско в рамках «Культурного кода» создал картину на стене дома в Подмосковье Pxhere.com

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Изящная незнакомка с полотна Эдуарда Рихтера завораживает и нет — это не галерея во Франции, а обычный дом в городском округе Балашиха. А создал ее художник из Аргентины Максимилиан Багнаско в рамках международного фестиваля «Культурный код».

Сам Багнаско отметил, что основное его вдохновение в России — это люди.

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«Я думаю, этот фестиваль является хорошим образцом для других стран и других фестивалей. Он меняет и преобразует облик других городов», — рассказал художник.

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Появился рисунок на стене не случайно. Городской округ Балашиха выиграл в конкурсе Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Благодаря этому город имеет право на проведение фестиваля в 2022 году, а также на создание музея монументального искусства под открытым небом.

Анна Каренина, Шоколадница, Императрица — как только не называют эту красавицу. Художник признается, выбрал полотно не случайно, по его мнению, девушка раскрывает русскую женственность. Местных жителей она по-настоящему завораживает.

«Мне вообще это очень нравится. Обалденно красиво. И мне кажется это полотно самое красивое полотно по городу Железнодорожному», — отметила местная жительница Елена Ньютон.

Еще один местный житель Владимир Федоров отметил, что картина ему нравится, и что сама задумка прекрасная.

«Это поддерживает современное искусство и современные тенденции в культуре общемировой», — поделилась местная жительница Анна Веденская.

Максимилиан Багнаско буквально вышел за рамки. Он портретист, любит классику, большое внимание уделяет деталям. Такую работу он делает впервые.

Благодаря фестивалю «Культурный код» в Балашихи преобразятся около 75 домов и это буйство красок и фантазии еще долго будут радовать местных жителей и гостей городского округа.

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