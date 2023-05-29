Подмосковье 29 мая 2023, 14:13 Высокоточное оптическое оборудование для проверки зрения начнут производить в Дубне «ВестМедГрупп»

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Серийный выпуск щелевых ламп, диоптриметров и синоптофоров готовится запустить компания «ВестМедГрупп» на площадке в ОЭЗ «Дубна». Это высокоточное оборудование, необходимое для офтальмологических исследований.

«Такие приборы нужны для оснащения офтальмологических отделений, салонов оптики и кабинетов охраны зрения. В разработку линейки оптических систем компания уже вложила около 35 миллионов рублей», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Оборудование позволит значительно улучшить процесс диагностики и уже на начальном этапе выявить патологии. Диоптриметры автоматически определяют тип линз и их измерения, целевые лампы дают возможность исследовать видимые части человеческого глаза, а синоптофор применяется при лечении косоглазия и для улучшения бинокулярного зрения пациентов.

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