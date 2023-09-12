Подмосковье 12 сентября 2023, 12:23 «Высокий уровень организации». Депутат Легков — о прошедших выборах губернатора Подмосковья Депутат Мособлдумы Легков: выборы прошли честно и открыто Telegram-канал депутата Мособлдумы Александра Легкова

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В минувшие выходные состоялись выборы губернатора Подмосковья. Заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков посетил более 20 избирательных участков за три дня голосования. Парламентарий заключил, что весь процесс прошел открыто и честно.

«Мне было важно увидеть, как работают избирательные участки, и я убедился в высоком уровне организации и профессионализма. Существенных нарушений не зафиксировано. Все процедуры были проведены в соответствии с законодательством», — отметил Легков.

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Также депутат обратил внимание на высокую явку избирателей, что подтверждает активное участие граждан в политической жизни региона. Многие проголосовали в режиме онлайн, новые технологии значительно упрощают ход выборов.

«В целом выборы были проведены честно и открыто, наша избирательная система работает эффективно и прозрачно», — добавил парламентарий.

По данным Центризбиркома, Андрей Воробьев набрал 83,68% голосов на выборах. Второе место с результатом 6,37% занял представитель КПРФ Александр Наумов. На третьем — кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев с итогом 4,82%. Четвертое место занял представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Никитин, набравший 4,06% голосов.

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