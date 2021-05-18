Выпускные в Подмосковье пройдут в традиционном очном формате

В этом году выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате. Их проведут на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Об этом в ходе брифинга рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что учебный год для старшеклассников региона завершится уже на этой неделе — в пятницу или субботу. В один из этих дней для них прозвенят последние звонки. Окончательное решение пример руководство конкретного учебного заведения. При этом выпускные для учеников старших классов пройдут сразу после окончания ГЭ.

Запланированы две даты — 25 или 26 июня, пятница или суббота соответственно. Выбирать конкретный день будут на усмотрение школы, с учетом пожеланий учеников и их родителей. При этом в 2021 году выпускные пройдут в привычном формате.

«В этом году будет проводиться в очном традиционном формате. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности. С масками, с термометрией на входе и так далее. Конечно, на открытом воздухе, потому что погода располагает», — отметила Каклюгина.

17 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил провести выпускные и последние звонки у старшеклассников качественно и с позитивным настроем. При этом глава региона напомнил о соблюдении мер безопасности.