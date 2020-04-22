Подмосковье поддержало запуск телеканала для подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ

Подмосковное правительство поддержало запуск нового образовательного телеканала «МОЯ ШКОЛА в online». Он поможет старшеклассникам подготовиться к экзаменам.

Министерство просвещения России запускает проект совместно с цифровым оператором «Триколор». Он позволит школьникам найти помощь в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ не только в интернете, но и на телевидении.

Преподавателями выступят ведущие педагоги России, которые наглядно и доходчиво будут объяснять материал ученикам. Их задача — помочь ребятам подтянуть основные темы в сжатые сроки в условиях дистанционного обучения.

Реализовать телевизионный проект помогут и подмосковные эксперты из центра олимпиадного движения «Взлет». Об этом рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«В Министерстве просвещения России запустили масштабный проект, который привлечет большую аудиторию школьников, поэтому над ним работает целая команда, которая включает в себя лучших педагогов и методистов. То, что в нем участвуют подмосковные специалисты, — большая ответственность для региона. Мы отобрали лучших педагогов», — отметила она.

Подмосковные учителя подготовят для ребят больше 350 уроков, соответствующих образовательному стандарту.

Занятия в телевизионном формате будут проходить ежедневно. Основной материал посвятят двум обязательным предметам — русскому языку и математике, а также наиболее популярным среди школьников предметам по выбору. Продолжительность каждого урока — полчаса.

Закрепление полученных знаний

Знания, полученные на видеоуроках, ребята смогут закрепить, решая тренировочные задания онлайн на портале «Российская электронная школа».

Для этого в конце занятия надо будет скачать QR-код с помощью мобильного телефона прямо с экрана телевизора.

«Мы считаем, что очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи выпускных экзаменов. Для этого привлекли ресурсы телевидения и запустили вещание с огромным охватом», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Такой формат обучения поможет старшеклассникам по всей России, у которых нет интернета или неустойчаивая связь.