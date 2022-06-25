Шоу на стадионе «Зоркий» провели для выпускников в Красногорске

Выпускной бал для 1294 выпускников из 28 школ городского округа Красногорск провели на стадионе «Зоркий». Шоу началось вечером и продолжалось после полуночи.

Главными героями вечера стали выпускники-стобалльники. В муниципалитете их 24. Ребята показали блестящие результаты по русскому языку, литературе, истории, химии, физике, обществознанию. Глава Красногорска Дмитрий Волков вручил им награды. Каждый набравший наивысший результат на едином госэкзамене получил по 100 тысяч рублей.

В праздничной программе были конкурсы, можно было спеть в караоке, просто от души потанцевать, посмотреть фейерверк. Такой выпускной бал наверняка оставит яркие воспоминания на всю жизнь. Впереди у уже бывший учеников — новый этап. Кто-то пойдет в вуз, кто-то — в техникум или колледж. Все образовательные учреждения региона нанесли на карту на портале mosreg.ru. Выбирать в области можно из пяти вузов и 40 колледжей.