Выпуск-2022 с медалями и слезами радости. Как ученики прощались со школой в Подмосковье

Последние выходные июня для школьников в Подмосковье особенные дни — 24 и 25 июня у девятиклассников и 11-классников проходили выпускные вечера. В каждом городском округе к организации праздника подошли по-своему. Где-то выпускники отдыхали в парке, катались на аттракционах и танцевали, где-то устраивали концерты. Мы посмотрели, как уже бывшие школьники решили проводить этот этап в жизни.

По данным областного Министерства образования, в этом году из девятых и одиннадцатых классов подмосковных школ выпустили более 100 тысяч мальчиков и девочек. Дату для выпускного каждое образовательное учреждение определяло самостоятельно, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Впереди у выпускников будет непростой выбор: многие продолжат обучение в вузах, кто-то пойдет получать профессию в колледжи. Желаю всем ребятам успехов в новом этапе жизни. У вас все получится!» — сказала она.

Только вперед!

Как правило, выпускные начинаются в школьных стенах, а затем дети с родителями и учителями либо перемещаются в ресторан, либо устраивают выезд на природу, отправляются на экскурсию. Вариантов очень много — все зависит от желания школьников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к выпускникам, напомнив о том, что их родители и взрослые наставники всегда окажут им помощь и поддержку, а впереди у всех уже бывших учеников — новая глава жизни с новыми вызовами и новыми возможностями.

«Школа вам многое дала, многое дала семья, но самый главный урок всегда дает жизнь, а она, кстати, весьма сложна. Мы с вами, мы всегда рядом. <…> Отдыхайте, веселитесь, но аккуратно. Удачи — и только вперед!» — сказал глава региона.

Выпускной с аттракционами в Шатуре

В Шатуре выпускной провели в парке имени Юрия Гагарина. Вечером здесь отдыхали более 200 ребят. Его специально на сутки закрыли для посетителей. Такое масштабное прощание со школой в городском округе организовали впервые. Бывшие ученики могли потанцевать, посетить разные мастер-классы, по аллеям гуляли мимы и аниматоры, художники рисовали шаржи.

Выпускникам программа очень понравилась, в какой-то момент девушки решили сменить туфли на высоких каблуках на кроссовки, чтобы было удобнее танцевать и прыгать. Шумно в парке было до глубокой ночи, а утром все пошли встречать рассвет — первый в уже по-настоящему взрослой жизни.

Некоторые школьники поделились своими планами на будущее. Кто-то рассказал, что хочет пойти в медицинский вуз, связать свою жизнь с педиатрией или лечебным делом. Были молодые люди, которые пообещали стать новыми звездами российского рэпа.

С отличием школы в Шатуре окончили 36 выпускников, четверо стали 100-балльниками на ЕГЭ.

Бал медалистов в Балашихе

В Балашихе провели бал медалистов. На это мероприятие, которое уже стало традиционным, пригласили лучших выпускников города. Помимо медалей, отличникам вручили подарки, а девушкам — букеты цветов. Поздравляли ребят депутаты и глава Балашихи. Отдельное внимание уделили 43 ученикам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Теперь у них есть очень хорошие шансы поступить в тот вуз, об учебе в котором они мечтали.

Праздник на этом не закончился — на следующий день, 25 июня, на центральной площади города, перед ледовым дворцом «Арена Балашиха», для выпускников провели концерт.

В Химках аттестаты вручали под открытым небом. Выпускной танец исполнили во дворе лицея № 15 — одного из лучших в городе. Слова благодарности прозвучали и в адрес педагогов, которые помогли ребятам пройти этот длинный и не всегда простой путь. В этом году в городском округе более четырех тысяч выпускников школ, среди них 167 медалистов.

С размахом поздравили учеников и в Солнечногорске. В лицее № 1 праздник организовали в формате премии «Выпуск-2022». По словам директора лицея Татьяны Халилуллиной, выпускники уже определились с будущей профессией. В неформальной обстановке выпускной вечер решили провести 1 июля, поэтому продолжение праздника впереди.

Необычный праздник прошел в Коломне. По традиции каждый год в Коломенской семинарии на выпускном балу встречаются все выпускники православных гимназий со всей Московской области. Как правило, для мероприятия выбирают какую-либо тему. В этом году выбор пал на творчество К. И. Чуковского. После вручения аттестатов всех ждал праздничный обед и бал.

В Зарайске для выпускников средней школы № 1 выпускной был превратили в театрализованный концерт. Сотрудники ДК имени Н. В. Леонова создали для учеников сказочное представление на сцене, в котором приняли участие и совсем юные артисты из детских хореографических коллективов.

В Лотошине выпускной провели на свежем воздухе. Погода сейчас уже стала по-настоящему летней. После вручения аттестатов ребята со всех школ съехались в поселок, где, пройдя по аллее писателей, возложили цветы к мемориалу. Затем праздник продолжился в парке.

«В нашей школе 28 выпускников и три медалиста и два стобалльника. Конечно, тяжело расставаться. Но смотришь на сцену и видишь, что все уже взрослые ребята. Я работаю в школе уже больше 30 лет, каждый выпуск не похож на другой. У каждого, как сейчас говорят, своя фишка. И к этому нельзя привыкнуть просто-напросто», — поделился директор школы №2 Лотошина Валерий Борькин.

Шоу на стадионе

В Красногорске для бывших школьников городского округа устроили шоу на стадионе «Зоркий». Здесь собрали 1294 выпускника. Они стали звездами вечера. Среди выпускников 24 стобалльника.

Одиннадцатиклассники заработали высшие баллы ЕГЭ по химии, литературе, русскому языку, истории, физике и обществознанию. За сто баллов им причиталась награды в сто тысяч рублей. Денежные сертификаты каждому отличнику вручил глава Красногорска Дмитрий Волков.

В ходе праздника был не только концерт, организаторы приготовили массу интерактивных развлечений, номеров и сюрпризов. Завершилась программа запуском фейерверка.

Куда пойти учиться

Вузы и средние специальные учебные заведения Московской области уже открыли прием документов на 2022-2023 учебный год. На выбор у абитуриентов в Подмосковье пять вузов и 40 колледжей, где можно получить образование в технической, естественно-научной, гуманитарной и других сферах.

В областных вузах в этом году выделили более четырех тысяч бюджетных мест, а в колледжах их 18,5 тысячи. Все образовательные учреждения региона для удобства нанесли на карту портала mosreg.ru.