Подмосковье 23 июня 2023, 16:57 Выпускники академии гражданской защиты МЧС в Химках встретились с президентом в Кремле

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Воспитанники Академии гражданской защиты МЧС России из Химок встретились с Владимиром Путиным в Кремле. Президент страны поздравил выпускников военных вузов с успешным завершением учебы.

Встреча прошла в Георгиевском зале Кремля. В число лучших выпускников военных вузов вошли 13 курсантов командно-инженерного факультета и факультета руководящего состава химкинской Академии гражданской защиты МЧС России. Делегацию возглавил начальник учебного заведения — генерал-лейтенант Виктор Панченков.

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«В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооруженных сил России защищают наших людей, территориальную целостность [страны] и ее право на суверенное развитие. <…> Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он также поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал им честно и профессионально служить Родине и народу.

«Каждый год наша Академия выпускает высококвалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Все выпускники готовы решать ответственные задачи, главной целью которых является обеспечение безопасности России», — поделился Виктор Панченков.

Всего на мероприятие в Кремль пригласили более 500 выпускников, закончивших с отличием ведомственные вузы.

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