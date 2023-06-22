Подмосковье 22 июня 2023, 21:39 «Большая команда профессионалов». Андрей Воробьев — о помощи врачей Подмосковья бойцам СВО Губернатор Подмосковья отметил уровень помощи врачей участникам СВО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Специалисты военных госпиталей и реабилитационных центров Подмосковья активно помогают раненым бойцам СВО и выезжают в новые регионы России. За все время врачи региона осмотрели более 20 тысяч детей из Луганской Народной Республики. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Всего у нас [в регионе] 113 тысяч медиков и, конечно, каждый заслуживает награды. Это большая команда профессионалов, которая ежегодно растет. Только прошлый год мы привлекли в наши медучреждения еще 1000 новых сотрудников. Желаю всем успехов, поддерживайте друг друга, а мы будем рядом», — написал глава региона.

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Как отметил Андрей Воробьев, власти Подмосковья стараются создавать для врачей комфортные условия. В регионе ремонтируют и строят новые больницы и поликлиники с современным и технологичными оборудованием.

В этом году в Реутове открыли первый удаленный филиал МОНИКИ и новые подстанции скорой помощи в Видном, Кашире и Солнечногорске. В сентябре также запустят пункт СМП в Ногинске, в ближайшее время начнется строительство подстанций в поселке Дрожжино и деревне Суханово Ленинского городского округа.

«Внедряем новые стандарты. Палаты, где больше четырех пациентов, уходят в прошлое. То же самое и с оборудованием — аналоговое меняем на цифровое. В этом году поставим в медучреждения 120 единиц оборудования: КТ, МРТ и рентгенов. Постепенно подключаем к расшифровке искусственный интеллект», — подчеркнул губернатор.

Также глава региона напомнил о доплатах для врачей, фельдшеров и медсестер отделений неотложек и поликлиник. Изменения коснулись около 4000 специалистов.

Ранее Андрей Воробьев поздравил медиков региона с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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