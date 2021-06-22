Выплаты для неполных семей с детьми в Подмосковье начнут выдавать с 1 июля

Президентскую выплату на детей от восьми до 16 лет из неполных семей начнут реализовывать с 1 июля. Об этом в ходе брифинга заявила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

«Если говорить официально, то эта выплата будет равняться половине регионального прожиточного минимума. Если говорить о Московской области, то это чуть более (половина, именно половина) 6,7 тысячи рублей», — сказала Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Она отметила, что деньги будут приходить на каждого ребенка от восьми до 16 лет ежемесячно, пока ему не исполнится 17 лет. В первую очередь выплаты получат неполные и малоимущие семьи.

«Например, если родители в разводе или в графе „отец“ в свидетельстве о рождении стоит прочерк. Или это вдовы и вдовцы, имеющие детей. И самое главное, что во всех этих случаях доход семьи до вычета всех налогов и выплат должен составлять менее 13,5 тысячи рублей на человека», — добавила Каклюгина.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию обозначил новые меры поддержки семей с детьми. Среди них есть единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Россияне смогут получить эти деньги в августе. Заявления начнут принимать в середине июля.