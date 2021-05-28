Заявки на выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут принимать в июле

Заявления на выплаты семьям с детьми школьного возраста начнут принимать в середине июля. Об этом рассказала заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина.

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — приводит РИА «Новости» слова Баталиной на Общественном совете при министерстве. Она отметила, что точную дату укажут в постановлении правительства.

По словам заместителя министра, необходимый объем средств уже согласовали с Минфином. Ранее глава Минтруда Антон Котяков отметил, что получить эту поддержку можно будет по одному заявлению.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. Среди них единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей школьного возраста. Россияне смогут получить эти деньги в августе. Заявку могут подать и родители будущих первоклашек, которые пойдут учиться в 2021 году.