Выхухоли вернулись в Подмосковье. Последний раз их видели сто лет назад

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук обнаружили в Подмосковье выхухолей. Специалисты исследовали Батьковско-Ольховские торфоразработки на территории Сергиева Посада.

Специалистам удалось подтвердить обитание в этой местности выхухолей, занесенных в Красную книгу, сообщает сайт Минэкологии со ссылкой на исследование. В городе обнаружено аж четыре жилых норы, в том числе сотрудники института нашли ондатр — млекопитающих из отряда грызунов.

Ученые рекомендуют сделать в районе Батьковско-Ольховских торфоразработок особо охраняемую природную зону. А именно - запретить ловлю рыб сетями. Такое решение должно помочь сохранить редкую популяцию выхухоли.

Последний раз выхухоль жила в Подмосковье в 1930 годах, на месте бывшего Ольховского болота. На протяжении почти ста лет животные не появлялись в этой местности.

В конце лета стало известно, что в Московской области планируют открыть единственный в России питомник для разведения выхухоли. Это поможет увеличить численность этих зверей в стране.