Выхухолей начнут разводить под Каширой

Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы, рассказал, что благодаря победе в конкурсе на сохранение выхухоли выделили деньги из федерального бюджета. Организация совместно с Институтом биологии развития РАН имени Кольцова получила грант в размере более четырех миллионов рублей. Отмечается, что питомник появится под Каширой.

«На Земле стало теплее, это влияет на гидрологический режим, а этот зверек очень сильно зависит от состояния воодемов, от их наполняемости, от паводков. Основная часть жизни выхухоли проходит в воде, хотят гнезда она устраивает в норах по берегам. Но больше всего на сокращение численности выхухоли влияет человек из-за неразумной практики сохранения животного мира водоемов. Другой фактор — интенсивный лов рыбы в водоемах китайскими сетями, что просто убивает всё живое в озерах и реках. Прибавьте сюда загрязнение водоемов», — поделился Зименко.

Он подчеркнул, что сейчас есть возможность увеличить численность выхухоли в России. Основное, что нужно сделать — давать зверькам возможность размножаться в неволе. По словам Зименко, ранее никому не удавалось разводить зверьков в подобных условиях.