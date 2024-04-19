Подмосковье 19 апреля 2024, 18:43 Выездной прием администрации прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска прошла очередная встреча с гражданами в рамках проекта «Выездная администрация». Ее провели на территории лицея № 8.

Перед началом выездной администрации состоялась встреча с представителями администрации, старшими по домам и активистами, на которой обсуждались текущие проблемы и пути развития микрорайона.

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Жители обратились с вопросами, связанными с ЖКХ, необходимостью переселения из аварийного жилья, улучшением благоустройства и ремонтом дорожной сети. По всем обращениям даны исчерпывающие ответы, а некоторые из проблем удалось решить на месте.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова отметила высокую эффективность такого формата общения с гражданами. На этой встрече рассмотрели 36 вопросов от 19 жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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