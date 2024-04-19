Подмосковье 19 апреля 2024, 14:46 Выездной прием администрации прошел в Луневском Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с представителями городских служб и ресурсных организаций провел выездной прием жителей в поселении Луневское. Около 70 жителей смогли решить на встрече свои вопросы.

Главные темы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности дорожного движения.

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Например, жительница Елена Лельникова обратилась к главе с просьбой установить отбойник на участке дороги при въезде в деревню Исаково, чтобы оградить памятник воинской славы от стихийной парковки. Вопрос обсудят на ближайшем заседании рабочей группы Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в администрации Химок.

«Формат выездной администрации позволяет вживую пообщаться с руководством округа и на месте решить вопросы», — отметила Елена.

Химчанин Андрей Калашников попросил установить ограничительные знаки на движение грузового транспорта через Лунево. В планах муниципалитета — разработать проект организации дорожного движения на новой территории, предусмотрев установку дорожных знаков.

«С начала года мы уже провели 16 выездных администраций во всех микрорайонах округа. Более 750 жителей пришли со своими предложениями и инициативами. Профильные управления приняли каждое обращение в работу», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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