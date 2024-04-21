Подмосковье 21 апреля 2024, 13:26 Выездная администрация прошла в городке Чехов-7 Телеканал «360»

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Вопреки ненастной погоде, глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил военный городок Чехов-7, чтобы лично встретиться с жителями. Встреча прошла в формате выездной администрации.

На повестке дня оказались самые разнообразные вопросы: от уборки подъездов и вывоза мусора до строительства новых дорог и обеспечения отопления в местном храме. Для более эффективного решения проблем перед началом встречи жителей опросили и распределили по тематическим направлениям.

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Особое внимание уделили просьбам молодых жителей городка. Так, юный спортсмен Данил обратился с просьбой о ремонте местной спортивной площадки и замене сеток на футбольных воротах. Михаил Собакин лично ответил на его запрос.

«Сейчас задачу поставил, сотрудники администрации посмотрят, подумают, что смогут сделать. Для начала уберут мусор и попробуют очистить от этой травы, от земли, от всего. Что касается сеток, то я себе помечу. До конца недели сетки сделают», — сказал глава Чехова.

Всего на прием пришли свыше 55 жителей. Все обращения были тщательно зарегистрированы и взяты в работу; авторы обращений получат обратную связь по результатам рассмотрения.

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