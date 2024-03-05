Подмосковье 05 марта 2024, 09:51 Выдача ключей дольщикам началась в ЖК «Новая жизнь» в Пушкино Министерство жилищной политики Московской области

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Дольщики ЖК «Новая жизнь» начали получать ключи от своих квартир. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Долгожданное новоселье отметят 476 дольщиков. На данный момент ключи от своих квартир получила уже 121 семья.

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С 2013 года застройщиком ЖК «Новая жизнь» была компания «ДВМ группа». Получить квартиры люди должны были еще в 2018 году, но из-за финансовых трудностей работы на объекте остановились. Права на достраивание комплекса передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сейчас дома полностью достроены и введены в эксплуатацию.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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