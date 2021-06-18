Выборы в Мособлдуму пройдут 19 сентября

Выборы в Мособлдуму VII созыва состоятся 19 сентября. Это решение депутаты областного парламента приняли на очередном заседании.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил особое внимание на важность соблюдения антиковидных мер.

В связи со стартом избирательной кампании, когда кандидаты будут проводить встречи с жителями, собирать наказы, особенно важно обезопасить себя и окружающих Игорь Брынцалов

Обратившись к депутатам, он посоветовал проверить уровень антител после предыдущей прививки и при необходимости пройти ревакцинацию от коронавируса.

Выборы в Мособлдумы VI созыва проводили 18 сентября 2016 года. Срок полномочий созыва составлял пять лет.