18 июня 2021, 11:58
Выборы в Мособлдуму пройдут 19 сентября
Выборы в Мособлдуму VII созыва состоятся 19 сентября. Это решение депутаты областного парламента приняли на очередном заседании.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратил особое внимание на важность соблюдения антиковидных мер.
В связи со стартом избирательной кампании, когда кандидаты будут проводить встречи с жителями, собирать наказы, особенно важно обезопасить себя и окружающих
Игорь Брынцалов
Обратившись к депутатам, он посоветовал проверить уровень антител после предыдущей прививки и при необходимости пройти ревакцинацию от коронавируса.
Выборы в Мособлдумы VI созыва проводили 18 сентября 2016 года. Срок полномочий созыва составлял пять лет.