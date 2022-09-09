Свыше 150 избирательных участков открыли в Подмосковье в первый день выборов депутатов | 360°

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Свыше 150 избирательных участков открыли в Подмосковье в первый день выборов депутатов

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В первый день выборов муниципальных депутатов в Подмосковье открыли 154 избирательных участка. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.

В Московской области пройдут основные и дополнительные выборы. Они продлятся с 9 по 11 сентября.

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В первый день работает 154 избирательных участка, во второй откроют 515, а в заключительный — 1095.

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В Мособлизбиркоме сообщили, что к 9 сентября на участие в выборах зарегистрировались 1018 кандидатов.

Избирательные участки открыли сегодня в 8:00. Ранее мы рассказали, в какие даты они будут работать в разных городских округах.

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