Выбирают люди. Жителей Подмосковья привлекли к формированию бюджета области

Вопросы ремонта и благоустройства Московской области должны решаться вместе с жителями. Их участие в программах развития региона сегодня обсудили на заседании правительства Подмосковья.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, работа по привлечению жителей идет с 2016 года. И одним из ключевых инструментов взаимодействия является портал «Добродел», на котором уже зарегистрировано более 1,6 миллиона человек. Там люди могут голосовать за объекты, которые нуждаются в ремонте, и выбирают проекты по благоустройству.

Кроме этого, с участием жителей формируется и бюджет Московской области.

«Вы знаете, что уже многие годы мы активно продвигаем идею голосования жителей в самых различных программах. Программ у нас порядка 20-ти за последнее время по самым актуальным направлениям: это капитальный ремонт школ, строительство детских садов, тротуары, парки, новые дороги. Таким образом, в 2019 году 26% бюджета Подмосковья сформировано с участием жителей. Это четыре госпрограммы на сумму 180 миллиардов рублей», — отметил глава региона.

Жители Подмосковья активно голосуют за проекты благоустройства общественных территорий и дворов, выбирают дороги, которые необходимо отремонтировать. Так, в 2019 году на портале «Добродел» на голосование были выставлены более 15 тысяч объектов.

Источник фото: телеканал «360»

Особое же внимание люди уделили школам, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В голосовании по выбору школ приняли участие более 57 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Андрея Воробьева, ключевая задача правительства — в своей работе опираться на мнение жителей, на постоянную обратную связь с ними. Поэтому их и дальше нужно привлекать к решению важных вопросов.