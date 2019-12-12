Детская площадка, парковка и зелень. Солнечногорский двор благоустроят в 2020 году по желанию жителей

Дворовую территорию в микрорайоне ЦМИС городского округа Солнечногорск в 2020 году ждет преображение. Там появится новый игровой комплекс, парковка и дополнительное освещение.

В микрорайоне ЦМИС Солнечногорска вблизи домов № 2А и № 4 по улице Центральная, № 6, 7, 8 по Школьной и № 52 по Обуховской установят современную детскую площадку по губернаторской программе. Современный детский игровой городок расположится на площади в 450 квадратных метров. Тематику предстоит выбрать самим жителям.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов подчеркнул, что большая детская площадка по программе губернатора Московской области в 2020 году появится благодаря активности жильцов на портале «Добродел». Кроме того, Владимир Слепцов пообещал, что будет обустроено 40 дополнительных парковочных мест, установлены дополнительные опоры освещения.

Источник фото: телеканал «360»

«Приведем в порядок проезды и тротуары, а также вместе с жителями сделаем двор зеленее. Все замечания и предложения обязательно учтем! Большое спасибо за то, что вам не все равно», — добавил глава Солнечногорска.

Всего в 2020 году комплексное благоустройство будет проведено на 35 дворовых территориях и затронет 128 домов. Половину перечня сформировали сами жители голосованием на портале «Добродел», вторую приведут в порядок по результатам оценки комиссии. С полным перечнем дворов, которые будут комплексно благоустроены в 2020 году, можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.