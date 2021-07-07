Второй розыгрыш квартиры среди сделавших прививку в Подмосковье пройдет 1 августа

Второй розыгрыш квартиры среди привившихся в Московской области пройдет 1 августа. В нем смогут участвовать те, кто сделал прививку от коронавируса начиная с 25 июня. Розыгрыш пройдет в эфире «360».

Жители региона смогут побороться за однокомнатную квартиру в ЖК «Южная Битца». Она находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Площадь квартиры — 40 квадратных метров, она расположена на 24-м этаже.

В квартире уже есть чистовая отделка и установлена сантехника.

ЖК «Южная Битца» находится в трех километрах от МКАД. До ближайшего метро на маршрутке можно добраться за 10 минут.

Район, в котором разыгрывается квартира, включает все необходимое для комфортной жизни. Школа находится в 500 метрах от дома, до детского сада 100 метров. В жилом комплексе также есть поликлиника.

В конце июня в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпуховском городском округе. На нее претендовали те, кто сделал себе первую прививку от коронавируса с 15 по 25 июня.

Для участия в акции после вакцинации надо было кликнуть на специальный баннер о розыгрыше квартиры на сайте госуслуг, а затем подтвердить свое участие и заполнить анкету с личными данными. На электронную почту участников приходил специальный код, подтверждающий их участие в розыгрыше.

Сделать прививку от коронавируса может любой житель Московской области старше 18 лет. Вакцинация бесплатна. Записаться можно через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону «122», в МФЦ и клубах «Активное долголетие». Удобный пункт можно выбрать на интерактивной карте.