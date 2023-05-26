Подмосковье 26 мая 2023, 11:51 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в предстоящие выходные Комитет лесного хозяйства МО

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Комлесхоз Подмосковья сообщил, что в ближайший уик-энд в регионе установится преимущественно второй класс пожарной опасности. На выходных сохранится переменная облачность, а воздух прогреется до +26 градусов.

В пятницу, 26 мая, на большей части Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. Но в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» класс опасности будет первым.

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В выходные, 27 и 28 мая, на большей части Подмосковья также ожидается второй класс пожарной опасности, а в Истринском лесничестве будет установлен третий класс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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