Подмосковье 26 июня 2023, 14:26 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 26 и 27 июня Комитет лесного хозяйства МО

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На большей части Московской области 26 и 27 июня ожидают второй класс пожарной опасности, в Волоколамском, Ногинском и Ступинском лесничествах — четвертый класс, а в Клинском лесничестве — первый класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в большинстве лесов Подмосковья на 28 июня, а в Ногинском и Ступинском лесничествах — четвертый.

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В воскресенье на землях лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, его ликвидировали в тот же день.

Сегодня и в ближайшие дни в Подмосковье будет ясно, температура воздуха прогреется до 23-25 градусов тепла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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