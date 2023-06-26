26 июня 2023, 14:26
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье на 26 и 27 июня
На большей части Московской области 26 и 27 июня ожидают второй класс пожарной опасности, в Волоколамском, Ногинском и Ступинском лесничествах — четвертый класс, а в Клинском лесничестве — первый класс. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в большинстве лесов Подмосковья на 28 июня, а в Ногинском и Ступинском лесничествах — четвертый.
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В воскресенье на землях лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, его ликвидировали в тот же день.
Сегодня и в ближайшие дни в Подмосковье будет ясно, температура воздуха прогреется до 23-25 градусов тепла.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лесные пожары
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