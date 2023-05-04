Подмосковье 04 мая 2023, 10:42 Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье 4 и 5 мая Комитет лесного хозяйства МО

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В Подмосковье 4 и 5 мая ожидается второй класс пожарной опасности. В Волоколамском, Истринском и Клинском лесничествах — третий.

В Бородинском, Волоколамском, Истринском и Клинском лесничествах 5 мая спрогнозировали третий класс пожарной опасности. В эти дни температура воздуха достигнет +14 градусов. Осадков не ожидается.

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При обнаружении возгораний жителей Подмосковья просят сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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