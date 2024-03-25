Подмосковье 25 марта 2024, 10:43 Второй этап строительства ЖК «Равновесие» завершат в Одинцове к концу года Министерство жилищной политики Московской области

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Второй этап строительства жилого квартала «Равновесие» продолжается в Одинцове. Там возведут пять домов высотой от четыре до шести этажей. Работы планируют завершить в этом году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительство ведет ГК «Кортрос». Первую очередь ЖК ввели в эксплуатацию в конце прошлого года. Готовность второй сейчас составляет 61%.

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Квартал находится в пешей доступности от Звенигородского лесничества. Он отличается транспортной доступностью — до делового центра «Москва-сити» можно добраться за 35 минут.

На территории ЖК построили детский сад на 360 мест.

«В жилом комплексе „Равновесие“ мы реализуем все обещанное — в этом уже можно убедиться на примере построенной первой очереди квартала и рекордных сроках строительства детского сада. Вторую очередь строим четко по графику и планируем завершить уже к концу года», — подчеркнул генеральный директор по проектированию и строительству ГК «Кортрос» Николай Складнев.

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