Подмосковье 04 июля 2023, 16:24 Второй этап рекультивации бывшего мусорного полигона «Ядрово» почти завершился в Волоколамске Министерство ЖКХ МО

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В Волоколамске продолжается рекультивация бывшего мусорного полигона «Ядрово». На данный момент на объекте монтируют систему сбора ливневых стоков и фильтрата, устраивают защитный экран и проводят подготовку к дегазации «северного тела». Наиболее активно работы ведутся в южной части полигона.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и глава городского округа Михаил Сылка вместе с активными жителями Волоколамска проконтролировали работы на полигоне. Сейчас там трудятся 100 рабочих и 20 машин.

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«На закрытом полигоне полностью завершен монтаж и проведены пуско-наладочные работы очистных сооружений, они готовы к работе. Ход рекультивации идет с опережением графика, к концу года мы планируем полностью завершить работы», — прокомментировал Велиховский.

Он подчеркнул, что уже сегодня все негативное воздействие полигона на окружающую среду отсутствует. На объекте круглосуточно измеряют температуру, давление и воздух по 11 параметрам. Свалочный газ на полигоне утилизировали по особой технологии: в теле объекта сделали специальные проколы, чтобы собрать газ в распределители и затем перегнать его в систему сжигания.

Полностью рекультивировать полигон «Ядрово» планируют до конца года. Работы ведутся по программе «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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