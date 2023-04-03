Важное 03 апреля 2023, 14:22 Воробьев сообщил, что рекультивацию полигонов в Серпухове и Волоколамске закончат в 2023–2024 годах Губернатор Воробьев: рекультивацию полигона в Волоколамске закончат в 2023–2024 годах Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«И последние два [объекта], самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, — мы закончим за 2023–2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется», — заявил губернатор.

Реклама

Он напомнил, что по федеральной программе уже 17 бывших мусорных полигонов удалось рекультивировать. Глава региона подчеркнул, что сейчас это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, «или, по крайней мере, они не беспокоят». Воробьев отметил, что в данный момент в стране развивается индустрия переработки отходов.

«И мы здесь — извините за нескромность, может быть, — лидируем, так же как и по Вашему проекту социальной газификации, — сказал он.

Свалки достались Московской области в наследство с советских времен. Теперь в регионе уже нет ни одного действующего полигона. Каждый из них закрыли по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ранее он сообщал, что на рекультивацию полигона «Лесное» в Серпухове выделили большие средства.

Что касается полигона Ядрово под Волоколамском, то первый этап рекультивации там закончили еще в декабре 2022 года. Жители Волоколамского городского округа, по словам представителей властей, больше не чувствуют запаха.