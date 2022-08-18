Второй этап конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья» завершился в регионе

Министерство ЖКХ Московской области определило 10 победителей второго этапа конкурса-смотра «Лучший подъезд Подмосковья» 2021 года. Окончательные итоги с учетом результатов дополнительного голосования жителей будут объявлены в начале сентября на портале «Добродел».

Всего на участие в конкурсе было подано 48 заявок от 32 городских округов Московской области.

«Традиционно ежегодно мы проводим замечательный конкурс — „Лучший подъезд Подмосковья“. В этом году мы подводим итоги областного конкурса. И начался он с поступления заявок на участие подъездов, признанных лучшими в 32 муниципалитетах. Всего 48 подъездов, из которых нашей комиссией было отобрано 25 лучших. В дальнейшем были осуществлены комиссионные выезды на территории городских округов для осмотра подъездов», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Ежегодный конкурс проходит в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд» и программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«В ходе выездов для осмотра подъездов-претендентов нас встречали жители, инициативные группы, которые в обязательном порядке присутствовали и на этапе ремонта подъезда, выработки интерьерных решений, выбора цветовой гаммы и материалов, которые применялись при ремонте подъезда. И мы видели, как кардинально меняется отношение жителей к общедомовому имуществу. Те подъезды, в которых они принимали личное участие в создании этих замечательных интерьеров, отличаются образцовым содержанием и правильно эксплуатируются, в них существуют даже графики полива цветов в подъезде», — рассказал Антон Велиховский.

Также в этом году подмосковным МинЖКХ был запущен новый проект «Тематический ремонт подъезда», он связан с исторической направленностью и позволит рассказать, чем знаменит тот или иной городской округ.

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