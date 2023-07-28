Подмосковье 28 июля 2023, 02:05 Вторая волна ямочного ремонта началась в Подмосковье ГУСТ МО

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В июле началась вторая волна ямочного ремонта на внутриквартальных и внутридворовых дорогах в 28 муниципалитетах Московской области. Об этом сообщил замруководителя Главного управления содержания территорий Никита Анашкин.

«На текущем этапе на 100% выполнены работы в Зарайске, где было восстановлено около шести тысяч квадратных метров асфальта. Положительную динамику также наблюдаем в Егорьевске, Подольске и Солнечногорске», — рассказал Анашкин на еженедельном штабе с главами округов.

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По его словам, наладить работу в этом направлении необходимо Балашихе, Можайскому, Серпухову, Чехову и Коломне.

Также Анашкин рассказал об устранении нарушений в приложении АИС МДП на платформе СКПДИ. С этим все в порядке в Богородском, Шатуре, Рузе и Красногорске. Много недочетов выявили в Пушкино, Волоколамске и Электростали.

Благоустройство дворов активно проводят в Домодедове, Котельниках, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков.

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