Подмосковье 07 февраля 2024, 13:31 Встречу литературного клуба в центральной библиотеке Фрязина посвятят современной прозе Unsplash

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Литературный клуб «Общение» проведет встречу любителей чтения в центральной библиотеке Фрязина 9 февраля. Ее посвятят творчеству Андрея Битова.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, мероприятие начнется в 18:00 и будет бесплатным для посещения.

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Андрей Битов — советский писатель, поэт, сценарист и педагог, один из основателей постмодернизма в русской литературе. Среди его работ — роман «Пушкинский дом», роман-пунктир «Улетающий Монахов», сюита «Дворец без царя» и другие.

Андрей Битов оказал сильное влияние на многих начинающих писателей.

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