Подмосковье 24 мая 2023, 15:38 Встреча врачей и сотрудников фонда помощи детям с редкими заболеваниями состоялась в Мытищах Пресс-служба Минздрава МО

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Первая выездная встреча фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими заболеваниями «Круг добра» состоялась в больнице Мытищ. Сотрудники обсудили с врачами совместную работу для помощи маленьким пациентам.

На встрече подняли вопросы взаимодействия между врачом и пациентом, диагностики и лечения. Специалисты фонда «Круг добра» рассказали о своих возможностях для своевременного обеспечения лекарствами детей.

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«Благодаря мероприятию у нас выстроились более тесные контакты с фондом, а значит, улучшилось взаимопонимание и взаимодействие. Конечно, основная наша цель — повышение качества жизни и лечения детей с редкими заболеваниями», — отметила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина.

Следующая выездная встреча фонда «Круг добра» состоится с врачами Балашихинской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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