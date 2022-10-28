Встреча с семьями мобилизованных прошла в центре поддержки в Раменском | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 21:29 Встреча с семьями мобилизованных прошла в центре поддержки в Раменском

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В Раменском состоялась встреча с близкими и родными жителей, мобилизованных в зону специальной военной операции. Она прошла в центре поддержки семей мобилизованных. Такие центры открыли по всему Подмосковью по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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С жителями пообщался глава округа Виктор Неволин.

«К нам обращаются за помощью по самым разным вопросам — от бытовых до юридических. Для нас важно оказать всестороннюю поддержку семьям мобилизованных. Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально», — сказал Виктор Неволин в ходе встречи.

Глава Раменского сообщил, что в округе открыто несколько пунктов приема гуманитарной помощи.

«Мы объединились и очень тесно взаимодействуем с несколькими городскими округами Московской области. Мы не делим никого на „своих“ и „чужих“. Для нас важно, чтобы каждый мобилизованный ни в чем не нуждался. Наша задача, как только с нами вышли на связь, — собрать все необходимое и отправить. Для этого было приобретено несколько машин», — рассказал Неволин.

В ближайшие дни машины с гуманитарной помощью отправятся туда, где находятся мобилизованные.

Ранее губернатор Подмосковья проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине.