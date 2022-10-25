Губернатор Подмосковья проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине | 360°

Важное 25 октября 2022, 10:18 Губернатор Подмосковья проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине

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Центры поддержки семьей мобилизованных открыли по всему Подмосковью, в том числе и в Ступине. Там сотрудники поддерживают постоянный контакт с женами, родителями, детьми призванных на службу. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Сергей Мужальских.

«Сейчас особенный момент, и очевидно, что самое большое внимание мы должны уделять семьям военнослужащих, которых мобилизовали. Знаю, что вы открыли центр поддержки. Прошу рассказать, как он работает, насколько ритмично, хватает ли ресурсов. Сейчас это является нашим приоритетом», — отметил глава Подмосковья.

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Мужальских сообщил, что все семьи мобилизованных, а таких в округе 253, находятся под постоянным вниманием властей. Он пояснил, что осуществить это удалось благодаря анкетам, которые начали раздавать с самых первых дней мобилизации. В них военнослужащие указали, с кем из родственников нужно держать связь.

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«Всех мы обзвонили по списку. Всем рассказали о тех мерах поддержки, которые вы приняли, потому что некоторые знают, а некоторые не знают. Кто-то не читает, кто-то телевизор не смотрит, поэтому рассказали, кому куда надо обратиться. Более того, оказываем уже конкретную адресную помощь», — заявил Мужальских.

Центр помощи семьям мобилизованных создали на базе клуба «Армеец». Туда можно лично прийти за советом и помощью. Также, по словам главы Ступина, можно звонить по телефону.

Губернатор призвал Мужальских продолжать так же качественно выполнять свою работу, чтобы семьи мобилизованных гарантированно получили поддержку по всем вопросам.

«Прошу вас этим и дальше заниматься, депутатский корпус должен быть подключен. Все это важная работа», — заключил Воробьев.