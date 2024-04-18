Подмосковье 18 апреля 2024, 13:06 Встреча с бойцом СВО прошла в молодежном центре в Ногинске Телеканал «360»

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Мероприятие «Диалоги с героями» провели в центре инициатив «Про молодежь» в Ногинске. Юные жители Богородского округа смогли задать вопросы участнику специальной военной операции.

Боец с позывным «Заря» ушел на передовую добровольцем. Четыре месяца он находился в зоне специальной военной операции. На встрече с подростками он рассказал, как оказывают первую помощь при ранении, как обращаться с оружием, как живут военнослужащие, как доставляется провизия и многое другое.

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Такие встречи в центре «Про молодежь» проводятся регулярно. Всероссийский проект «Диалоги с героями» позволяет молодым людям в неформальной обстановке пообщаться с Героями Российской Федерации, Советского Союза и кавалерами ордена Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расширении мер поддержки для участников специальной военной операции.

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