Встреча по вопросам дачной амнистии прошла для садоводов в Видном

Встречу с представителями садовых товариществ, на которой обсудили текущие изменения в земельном законодательстве, провели представители Миноблимущества и других ведомств в Видном. Дачники смогли и получить компетентные ответы на все свои вопросы.

Пожарную безопасность, вывоз мусора, передачу объектов электросетевого имущества и оформление участков — эти и другие моменты обсудили садоводы на встрече с представителями профильных ведомств. Много вопросов поступило о проходящей в Подмосковье «дачной амнистии».

«Конкретно в Ленинском городском округе расположено 85 СНТ, в которых не стоит на учете 1670 объектов. Всего же в Подмосковье остаются незарегистрированными 70 тысяч объектов недвижимости», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Дачникам из Видного рассказали, что программа призвана узаконить частные дома, дачные постройки и землю с минимальным пакетом документов и в короткие сроки. С мая сроки проведения кадастровых работ, постановки на учет и регистрации прав на недвижимость сокращены до трех дней, а при подаче через МФЦ — до пяти рабочих дней.

После оформления прав у дачников появится возможность продать свое имущество, подарить, сдать в аренду или в залог. На участке можно будет прописаться, прикрепиться к детскому саду и поликлинике, получать компенсации и налоговые вычеты. По «дачной амнистии» водители получат скидку на транспортный налог —100% в первый год и 50% во второй. Программа дает возможность экономить на электричестве до 30%, а пенсионеры освобождаются от налога на дом.

«Дачная амнистия» продлена в Подмосковье до 2031 года. Подать документы можно на сайте Росреестра или в МФЦ. Собственнику нужно предоставить технический план и декларацию.

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