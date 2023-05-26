Подмосковье 26 мая 2023, 11:04 Встреча по теме оформления недвижимости прошла для дачников в Пушкино

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Встреча с садоводами и дачниками прошла в Пушкино. Участники встречи обсуждали вопросы, связанные с оформлением объектов недвижимости, налогами и соблюдением земельного законодательства.

Представители Министерства имущественных отношения Московской области и администрации городского округа Пушкинский рассказали об изменении в земельном законодательстве, разъяснили преимущества регистрации земельных участков и недвижимого имущества в рамках дачной амнистии.

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На мероприятии обсудили вопросы, касающиеся пожарной безопасности, вывоза мусора, передачи объектов электросетевого имущества СНТ на баланс территориальным организациям.

«С точки зрения министерства имущественных отношений, у нас с этого года идет особая задача, которую мы решаем вместе с Росреестром — это государственная программа по созданию национальной системы пространственных данных. Необходимо верифицировать сведения <…> об объектах недвижимости в ЕГРН, в налоговой базе», — рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Представители дачных и садоводческих товариществ получили консультации по всем интересующим вопросам. Такие встречи проводятся в округе с апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать сельхозпредприятия региона.

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