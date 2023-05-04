Подмосковье 04 мая 2023, 10:05 Встреча хоккейного клуба «Химик» с болельщиками прошла в парке в Воскресенске

Читать 360tv в

Встреча хоккейного клуба «Химик» с болельщиками прошла в парке усадьбы Кривякино. Жители Воскресенска смогли лично поздравить чемпионов с победой на Кубке Петрова.

Хоккейную команду в парке встречали громко и дружно, совсем как на матчах.

Реклама

«У нас очень большая группа болельщиков (в соцсетях — прим. ред.), там порядка 16 тысяч. Сделали объявление, договорились с руководством парка, с капитаном, и он собрал команду», — рассказал организатор встречи болельщиков хоккейного клуба «Химик» Илья Никонов.

Среди участников встречи — шестилетняя Ксюша Косицына. Она поддерживала любимую команду весь сезон, а в финале стала их талисманом, украсив фанатский баннер.

«Удачный кадр сделал фотограф, где она в шапке [болельщика]. Фанаты сказали, что не смогли пропустить этот кадр, и сделали баннер», — рассказала мама девочки Ирина Косицына.

Участие в фанатской встрече приняли хоккеисты Дмитрий Куликов, Матвей Заседа и другие чемпионы во главе с капитаном команды «Химик» Олегом Губиным.

«Это наша большая победа. Мы все вместе к ней шли. Надеюсь, что в следующем году интерес к хоккею в Воскресенске не остынет и вы так же будите нас поддерживать», — сказал Олег Губин.

Вместе с командой победителей на встрече был Марк Эпштейн, сын легендарного тренера воскресенской команды Николая Семеновича Эпштейна. С ним был знаком и нынешний тренер «Химика» Игорь Гришин, который привел команду к победе на Кубке Петрова.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил воскресенский «Химик» с победой в своем Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».