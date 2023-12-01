01 декабря 2023, 13:01
Встреча администрации с жителями прошла в школе № 9 в Дмитрове
Прием выездной администрации прошел в школе № 9 в Дмитрове. Больше всего жителей интересовали вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунальных услуг, благоустройства и содержания территорий.
Участие в встрече с жителями приняли заместители главы администрации Дмитровского округа и руководители профильных служб. Так, заместитель главы округа Елена Виноградова помогла жительнице дома № 39 на улице Маркова в Дмитрове решить вопрос по здравоохранению. После женщина также поблагодарила сотрудников администрации за ремонт в ее подъезде.
Жительница поселка «Яхрома Ривер» Юлия Петрова отметила, что проведение таких встреч помогает решить любой вопрос на месте. При этом ответственные службы взяли под контроль решение в вопросов, требующих более детального рассмотрения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Дмитров
Реклама
Реклама