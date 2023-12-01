Подмосковье 01 декабря 2023, 13:01 Встреча администрации с жителями прошла в школе № 9 в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Прием выездной администрации прошел в школе № 9 в Дмитрове. Больше всего жителей интересовали вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунальных услуг, благоустройства и содержания территорий.

Участие в встрече с жителями приняли заместители главы администрации Дмитровского округа и руководители профильных служб. Так, заместитель главы округа Елена Виноградова помогла жительнице дома № 39 на улице Маркова в Дмитрове решить вопрос по здравоохранению. После женщина также поблагодарила сотрудников администрации за ремонт в ее подъезде.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Жительница поселка «Яхрома Ривер» Юлия Петрова отметила, что проведение таких встреч помогает решить любой вопрос на месте. При этом ответственные службы взяли под контроль решение в вопросов, требующих более детального рассмотрения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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