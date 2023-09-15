Важное 15 сентября 2023, 13:30 Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время

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Обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков — одни из ключевых направлений работы в Подмосковье на ближайшее время, отметил губернатор Андрей Воробьев. Об этом он сообщил на заседании в Мособлдуме.

Сегодня в Подмосковье огласили новый состав правительства. Андрей Воробьев рассказал, что это большая команда, сделав акцент на трех направлениях.

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«И первое — вице-губернатор Роман Каратаев. Это повышение связано с задачами, которые для всех нас очевидны. Огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности. Вместе с правоохранительным блоком эту работу мы будем продолжать», — сказал губернатор.

Еще одна ключевая позиция, по его словам, связана с экономикой и всеми сопутствующими этой отрасли вопросами.

«Это Наталия Масленкина. Ее задача — в рамках экономического блока обеспечить максимальную эффективность, взаимодействие всего, что связано с финансами, проведением торгов, экспертизой. Мы должны быть эффективны и рачительны, особенно сейчас», — уточнил Воробьев.

Третье ключевое направление на ближайшее время — решение всех проблем обманутых дольщиков. Их в Подмосковье не должно остаться уже к концу 2023 года, неоднократно подчеркивал Андрей Воробьев.

За этот блок работы отвечает первый заместитель председателя областного правительства Максим Фомин.

«Мы с вами на протяжении как минимум 10 лет слышим проблему обманутых дольщиков. Этот вопрос требовал огромных усилий и поддержки нашего президента. На федеральном уровне создали институт, который предполагает решение проблем дольщиков во всей стране. На основании поручения президента в этом году мы должны будем и достроить дома, и завершить выплаты всем, кто пострадал в разные годы в разных городах. К этой точке мы идем, и очень хочется перелистнуть эту страницу», — объяснил Воробьев.

По словам губернатора, вместе с федеральным правительством эту тему необходимо закрыть к концу октября.

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