«Вся страна приезжает, для нас это честь». Фермерские товары разлетелись на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» получился настоящим праздником. А еще эта ярмарка — отличная площадка, где хорошо продавались сыры, одуванчиковое вино, хлеб. Впечатлениями от мероприятия поделилась вице-губернатора Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Такой фестиваль — я не побоюсь этого слова — он в стране один. Наш региональный фестиваль превратился в федеральный», — отметила она.

В любой стране мира фестиваль — это праздник, его любят все — от взрослых до очень маленьких участников. А в это особое время такая площадка особенно нужна Наталья Виртуозова, вице-губернатора Подмосковья.

Для любого фермера «Сыр! Пир! Мир!» — площадка сбыта. Они производят свою продукцию заранее и за четыре дня фестиваля продают достаточно, чтобы инвестировать в новое оборудование и прокормить себя зимой.

«Фермеру жизненно необходимо кормить себя, людей, которые с ним работают, развивать свое производство, двигаться дальше. А здесь, конечно же, рынок очень большой, есть большой спрос на качественную продукцию. И чему мы больше всего радуемся, что у многих вчера к вечеру почти что закончилась продукция», — заявила Виртуозова.

Она назвала главную цель губернатора Московской области Андрея Воробьева — поддержать фермеров, а значит, дать рабочие места.

Красное вино из Новочеркасска закончилось еще 29 августа, поэтому в последний день торгуют только белым. Продалась колбаса из Адыгеи, хлеб, пиво, одуванчиковое вино, сидр.

Виртуозова попросила москвичку поругать фестиваль за что-нибудь. Оказалось, что гостям не хватило выпечки. «Будем учитывать», — отметила вице-губернатора.

Один из производителей хлеба сказал, что он за год столько не продает, как за эти четыре дня фестиваля.

А то, что к нам вся страна приезжает, для нас честь. Мы будем продолжать развиваться Наталья Виртуозова, вице-губернатора Подмосковья.

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит на сыроварне «Русский пармезан» в подмосковной Истре с 27 по 30 августа.

Ранее Виртузова сказала, что ярмарка особенно важна для небольших предприятий, у которых нет площадки сбыта. «Сыр! Пир! Мир!» позволяет фермерам развиваться и пережить сложное время, вызванное пандемией коронавируса.